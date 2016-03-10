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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 10日 星期四 15:35 BJT

朝鲜发射弹道导弹 并称将清算韩国在朝资产

韩国称朝鲜周四向朝鲜东部海域发射了两枚短程弹道导弹。韩国国防部称，朝鲜周四发射的导弹飞行了约500公里。日本共同社报导称，日本已通过朝鲜驻华大使馆向朝方提出抗议。此外，朝鲜宣布已取消与韩国之间的一切商业交流项目，并称将“清算”留在朝鲜领土的韩国资产。路透

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