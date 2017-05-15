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时事要闻 | 2017年 5月 15日 星期一 08:16 BJT

朝鲜周日试射导弹旨在测试搭载大型核弹头能力--朝中社

路透首尔5月15日 - 朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。

朝鲜官媒朝中社报导称，这枚导弹以最高的角度发射，以免影响邻国安全，飞行高度达2,111.5公里(1,312.03英里)，飞行里程达787公里(490英里)。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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