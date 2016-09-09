朝鲜地震接近核试验地点 据信为核试验

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月9日 - 韩国气象局表示，美国地质调查局(USGS)周五早上测得朝鲜规模5.3的地震，看来是核试验所致。
地震发生在朝鲜核试验地点附近，1月时朝鲜在该地点进行了第四次核试验。美国地质调查局表示，地表测得震动。自然发生的地震会在地底下发生。
朝鲜在1月进行核试验，以及今年一连串试射导弹，违反了联合国安全理事会的决议。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。