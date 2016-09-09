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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 09:24 BJT

朝鲜地震接近核试验地点 据信为核试验

路透首尔9月9日 - 韩国气象局表示，美国地质调查局(USGS)周五早上测得朝鲜规模5.3的地震，看来是核试验所致。

地震发生在朝鲜核试验地点附近，1月时朝鲜在该地点进行了第四次核试验。美国地质调查局表示，地表测得震动。自然发生的地震会在地底下发生。

朝鲜在1月进行核试验，以及今年一连串试射导弹，违反了联合国安全理事会的决议。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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