马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人

路透吉隆坡2月19日 - 马来西亚警方周日称，四名与金正男被杀事件有关的朝鲜嫌疑人，在刺杀当天从马来西亚出逃。

这四名朝鲜人已逃出马来西亚，但警方不会透露航班目的地，只是称正在与国际刑警组织协调追踪这四人。

马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。

金正男于周一在吉隆坡国际机场准备搭乘飞机返回澳门时遇刺。韩国和美国官员均表示他是被朝鲜特工所杀。

马来西亚警方称，金正男死因仍不得而知，他们正在等待尸检后的病理和毒理试验结果。(完)