马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透吉隆坡2月19日 - 马来西亚警方周日称，四名与金正男被杀事件有关的朝鲜嫌疑人，在刺杀当天从马来西亚出逃。
这四名朝鲜人已逃出马来西亚，但警方不会透露航班目的地，只是称正在与国际刑警组织协调追踪这四人。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
金正男于周一在吉隆坡国际机场准备搭乘飞机返回澳门时遇刺。韩国和美国官员均表示他是被朝鲜特工所杀。
马来西亚警方称，金正男死因仍不得而知，他们正在等待尸检后的病理和毒理试验结果。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)