朝鲜称若要上谈判桌 美国得先撤回“敌对政策”

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透联合国5月19日 - 朝鲜副代表周五表示，再举行谈判之前，美国需要撤回对朝鲜的“敌对政策”；美国当局目前正担心朝鲜可能正在生产一种用于神经毒剂的化学品。
“众所周知，美国亮出了对话的姿态，”朝鲜联合国副代表Kim In Ryong周五向记者表示。“但重要的不是说了什么，而是做了什么。”
“撤回对朝鲜的敌对政策，是解决朝鲜半岛所有问题的先决条件，”他说道，“因此，朝鲜半岛需要解决的迫切问题，是终结美国对朝鲜的敌对政策，这是所有问题的根源。”(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。