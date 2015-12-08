国际组织官员称朝鲜核试验场活动或是虚张声势

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔12月7日（记者 James Pearson） - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）负责人泽博（Lassina Zerbo）周一称，朝鲜一处核试验场活动增加可能是虚张声势，并非准备很快进行核试验。
约翰·霍普金斯大学朝鲜研究项目38 North发布报告称，卫星图片显示朝鲜在东海岸的丰溪里（Punggye-ri）建设核试验隧道。朝鲜之前三次核试验均在丰溪里进行。
泽博对路透表示：“我倾向于认为，这第四条隧道只是虚张声势，目的是向国际社会施压，促使后者恢复与其谈判。”
朝鲜自2006年以来已进行过三次核试验。
38 North报告的作者刘易斯（Jeffrey Lewis）称，该试验场建新隧道很可能表明朝鲜准备进行核试验，但时间点“很可能更多取决于政治因素而非技术因素”。
泽博表示，朝鲜与韩国8月达成协议，寻求缓解紧张局势并改善两国关系，这也意味着核试验的机率较低。
他认为，朝鲜应该不会在与韩国进行磋商的同时，却进行新的核试验。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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