国际组织官员称朝鲜核试验场活动或是虚张声势

路透首尔12月7日（记者 James Pearson） - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）负责人泽博（Lassina Zerbo）周一称，朝鲜一处核试验场活动增加可能是虚张声势，并非准备很快进行核试验。

约翰·霍普金斯大学朝鲜研究项目38 North发布报告称，卫星图片显示朝鲜在东海岸的丰溪里（Punggye-ri）建设核试验隧道。朝鲜之前三次核试验均在丰溪里进行。

泽博对路透表示：“我倾向于认为，这第四条隧道只是虚张声势，目的是向国际社会施压，促使后者恢复与其谈判。”

朝鲜自2006年以来已进行过三次核试验。

38 North报告的作者刘易斯（Jeffrey Lewis）称，该试验场建新隧道很可能表明朝鲜准备进行核试验，但时间点“很可能更多取决于政治因素而非技术因素”。

泽博表示，朝鲜与韩国8月达成协议，寻求缓解紧张局势并改善两国关系，这也意味着核试验的机率较低。

他认为，朝鲜应该不会在与韩国进行磋商的同时，却进行新的核试验。（完）