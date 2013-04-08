朝鲜称从开城工业园区撤出所有工人 暂停全部运营

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透首尔4月8日 - 朝鲜周一称，将从与韩国合营的开城工业园区撤出所有工人，并暂停园区的所有运营。
朝鲜中央通讯社援引朝鲜劳动党中央委员会官员Kim Yang Gon的话称：“将暂停园区的所有运营，将对是否允许其(继续)存在或是关闭的事宜进行审查。”(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
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路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。