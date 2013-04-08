朝鲜称从开城工业园区撤出所有工人 暂停全部运营

路透首尔4月8日 - 朝鲜周一称，将从与韩国合营的开城工业园区撤出所有工人，并暂停园区的所有运营。

朝鲜中央通讯社援引朝鲜劳动党中央委员会官员Kim Yang Gon的话称：“将暂停园区的所有运营，将对是否允许其(继续)存在或是关闭的事宜进行审查。”(完)

(编译 王洋; 审校 艾茂林)

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