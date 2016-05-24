朝鲜官员称特朗普表态愿同金正恩会面系竞选宣传

朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平称，美国共和党参选人特朗普有关愿同朝鲜领导人金正恩会面的言论系竞选“宣传或广告”。徐世平对路透称：“是否与（特朗普）会面取决于我的最高领导人，我认为他（特朗普）的想法或言论毫无意义。这都是为了总统选举，是一种宣传或广告。”徐世平重申，朝鲜愿重返涉及朝核问题的六方会谈。图为徐世平。路透