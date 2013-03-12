朝鲜谴责联合国调查其人权记录的计划

针对联合国威胁将调查朝鲜涉嫌侵犯人权一事，朝鲜周一发出谴责，称联合国的报告是“敌对势力、叛逃者和其他暴民杜撰的虚假材料。”朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平表示，联合国人权委员会是“打着人权保护的幌子，中伤朝鲜的高贵形象，制造国际施压的氛围”。路透