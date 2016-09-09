朝鲜核试验场附近发生地震 疑似进行了第五次核试验

路透首尔9月9日 - 韩国联合通讯社称，朝鲜已知的核试验场附近地区周五发生地震，疑似进行了第五次核试验。

美国、欧洲和中国的地震监测机构均报告称，0030GMT发生了地震，震源深度为0千米。

韩联社称，韩国政府官员称这可能是疑似核试验，韩国国家安全委员会召开了紧急会议。

中国地震台网称，地震可能是疑似爆炸引起。

日本内阁官房长官菅义伟周五称，朝鲜很有可能刚进行了一次核试验。菅义伟在记者会上说，首相安倍晋三已指示相关部门收集和分析有关朝鲜的信息。

两个月前，美国专门研究朝鲜事务的网站38 North称，卫星图像显示朝鲜丰溪里(Punggye-ri)的核试验场地有高水平活动。

对于朝鲜或进行了第五次核试验的猜测不断增多。7月6日美国以践踏人权为由将朝鲜领导人金正恩列入黑名单。

今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。

据美国地质调查局(USGS)，朝鲜1月的核试验造成了5.1级地震。

自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。(完)