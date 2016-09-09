朝鲜核试验场附近发生地震 疑似进行了第五次核试验

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月9日 - 韩国联合通讯社称，朝鲜已知的核试验场附近地区周五发生地震，疑似进行了第五次核试验。
美国、欧洲和中国的地震监测机构均报告称，0030GMT发生了地震，震源深度为0千米。
韩联社称，韩国政府官员称这可能是疑似核试验，韩国国家安全委员会召开了紧急会议。
中国地震台网称，地震可能是疑似爆炸引起。
日本内阁官房长官菅义伟周五称，朝鲜很有可能刚进行了一次核试验。菅义伟在记者会上说，首相安倍晋三已指示相关部门收集和分析有关朝鲜的信息。
两个月前，美国专门研究朝鲜事务的网站38 North称，卫星图像显示朝鲜丰溪里(Punggye-ri)的核试验场地有高水平活动。
对于朝鲜或进行了第五次核试验的猜测不断增多。7月6日美国以践踏人权为由将朝鲜领导人金正恩列入黑名单。
今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。
据美国地质调查局(USGS)，朝鲜1月的核试验造成了5.1级地震。
自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。(完)
(编译 张荻/王琛；审校 白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。