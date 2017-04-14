综述：朝鲜谴责美国向该地区输入“大量”核战略资产

2017年1月30日，美国“卡尔文森号”航母在太平洋。图片由美国海军提供。

路透平壤4月14日 - 朝鲜周五谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。

自上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应以来，局势开始变得紧张。这让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。

美国发出警告称“战略性耐心”政策已经结束。美国副总统彭斯周日抵达韩国，对亚洲进行为期10天的访问。

朝鲜外交部下属的裁军与和平研究所发言人发布声明，谴责美国袭击叙利亚，并声称“将靠武力实现和平”。

“美国向朝鲜半岛--全球最大的热点区域--输入了大量核战略资产，严重威胁了朝鲜半岛的和平和安全，把当地局势推向战争边缘，”朝鲜中央通讯社周五引述该声明称。

“这让半岛陷入危险局势，随时可能爆发热核战争，给世界和平与安全带来严重威胁，更不要说对东北亚的影响，”朝中社表示。

朝鲜通常在重大政治事件时发射导弹或进行核试验，并经常威胁美国、韩国和日本。

周六是朝鲜已故最高领导人金日成诞辰105周年纪念日，朝鲜称之为“太阳节”。

**谈判机会**

不过，身为朝鲜邻国和唯一主要盟友的中国，反对朝鲜的核武试验。中国呼吁通过对话和平解决朝鲜问题，实现半岛无核化。

“武力不能解决朝鲜半岛的问题，”中国外交部长王毅周四在北京对记者称。“中方将寻找机会让朝核问题回到谈判轨道。”

特朗普已经警告称，他将不会容忍朝鲜的更多挑衅行为。美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

特朗普周四表示，朝鲜问题“将会得到解决”，他相信中国国家主席习近平将“非常努力”帮助解决这项挑战。

特朗普还说过，如有必要，美国准备在没有中国帮助的情况下处理朝鲜问题。

特朗普上周末下令卡尔·文森号核动力航空母舰打击群驶向朝鲜半岛，以展示军力。

美国国家广播公司(NBC)引述美国高级情报官员报导称，如果官员确信朝鲜仍将举行核武器测试，美国准备对朝鲜采取先发制人的常规武器打击行动。但特朗普政府一位高级官员称该报导“完全错了”。

另一位美国官员也否认了这一消息，称该报导“充其量是猜测”。

五角大厦则不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。

日本媒体称，政府证实将采取一切预防措施，因应朝鲜可能出现的新挑衅行为。

日本经济新闻称，政府的讨论包括，如何营救据估计约5.7万名在韩国的日本公民，及如何处理可能自朝鲜涌入日本的难民潮，或许会有朝鲜间谍和特工混杂在这些难民中。

另外共同社报导称，日本首相安倍晋三2月造访美国，与特朗普会面后，日本就已开始研拟因应朝鲜半岛可能危机的方案。

“政府极为关注朝鲜的核子及导弹动向，正在收集并分析情报。”日本内阁官房长官菅义伟在记者会表示。

“我将避免评论个别的具体内容或情况。目前我们与美国和韩国正保持密切接触，除了呼吁(朝鲜)克制，不要出现挑衅行动，还会观察联合国安理会的相关决议。”他说。(完)