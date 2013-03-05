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时事要闻 | 2013年 3月 6日 星期三 07:15 BJT

朝鲜称若美韩继续年度军演 将撕毁1953年停战协议

路透首尔3月5日 - 朝鲜周二称，若美国和韩国继续进行为期两个月的年度军演，其将撕毁1953年签署的停战协议。

朝鲜中央通讯社称，朝鲜人民军最高司令发言人发布这一威胁，朝鲜的挑衅言论升级。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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