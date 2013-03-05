朝鲜称若美韩继续年度军演 将撕毁1953年停战协议

南非非国大领导人批准免去财长戈尔丹的职务--ANN7电视台
路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。
路透首尔3月5日 - 朝鲜周二称，若美国和韩国继续进行为期两个月的年度军演，其将撕毁1953年签署的停战协议。
朝鲜中央通讯社称，朝鲜人民军最高司令发言人发布这一威胁，朝鲜的挑衅言论升级。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。