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时事要闻 | 2015年 1月 4日 星期日 14:39 BJT

朝鲜称美国扩大对朝制裁彰显敌意

路透首尔1月4日 - 朝鲜周日抨击美国对该国实施的新制裁，称这些措施充满敌意，是压制性措施。

美国总统奥巴马签署行政令，批准扩大对朝鲜的制裁。此前索尼影业遭网络攻击，美国将此归咎于朝鲜。

朝中社援引朝鲜外务省发言人称：“美国持续实施遏制朝鲜的政策，煽动对朝鲜的敌意，这只会让朝鲜维护国家主权的意志和决心更加坚定。”

“白宫持续采取单方面‘制裁’朝鲜的行动，表明美国仍未改变根深蒂固的、对朝鲜的敌意。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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