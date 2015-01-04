朝鲜称美国扩大对朝制裁彰显敌意

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔1月4日 - 朝鲜周日抨击美国对该国实施的新制裁，称这些措施充满敌意，是压制性措施。
美国总统奥巴马签署行政令，批准扩大对朝鲜的制裁。此前索尼影业遭网络攻击，美国将此归咎于朝鲜。
朝中社援引朝鲜外务省发言人称：“美国持续实施遏制朝鲜的政策，煽动对朝鲜的敌意，这只会让朝鲜维护国家主权的意志和决心更加坚定。”
“白宫持续采取单方面‘制裁’朝鲜的行动，表明美国仍未改变根深蒂固的、对朝鲜的敌意。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。