独家：朝鲜无惧美国扩大制裁 将继续推进核计划--外交使节

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透日内瓦3月21日 - 一名朝鲜外交官周二对路透表示，对于美国可能采取的任何扩大制裁、以切断朝鲜与全球金融系统联系的行动，朝鲜毫不畏惧，并将“加速”推进核子与导弹计划。
朝鲜驻联合国代表团副大使Choe Myong Nam表示，该国的计划中包括研发“先发制人的第一打击能力”及洲际弹道导弹(ICBM)。
路透周一引述美国一名高级官员的谈话报道称，特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁，切断其出入全球金融体系之路，这是全面评估反击朝鲜核子及导弹威胁措施的一部分。
“我认为这是起于国务卿(蒂勒森)造访日本、韩国与中国之行...我们当然不会害怕任何诸如此类的行动，”Choe对路透表示。
“即使对国际交易体系、全球金融体系下达禁令，这种东西是他们体系的一部份，这吓不倒我们，也不会带来任何差别。”
他称现行的制裁是“令人发指且不人道的”。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)