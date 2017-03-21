独家：朝鲜无惧美国扩大制裁 将继续推进核计划--外交使节

路透日内瓦3月21日 - 一名朝鲜外交官周二对路透表示，对于美国可能采取的任何扩大制裁、以切断朝鲜与全球金融系统联系的行动，朝鲜毫不畏惧，并将“加速”推进核子与导弹计划。

朝鲜驻联合国代表团副大使Choe Myong Nam表示，该国的计划中包括研发“先发制人的第一打击能力”及洲际弹道导弹(ICBM)。

路透周一引述美国一名高级官员的谈话报道称，特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁，切断其出入全球金融体系之路，这是全面评估反击朝鲜核子及导弹威胁措施的一部分。

“我认为这是起于国务卿(蒂勒森)造访日本、韩国与中国之行...我们当然不会害怕任何诸如此类的行动，”Choe对路透表示。

“即使对国际交易体系、全球金融体系下达禁令，这种东西是他们体系的一部份，这吓不倒我们，也不会带来任何差别。”

他称现行的制裁是“令人发指且不人道的”。(完)