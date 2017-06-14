特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月13日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周二表示，美国考虑对与朝鲜有商业往来的国家实施制裁，并设法修复与俄罗斯之间的紧张关系。
蒂勒森表示，华府正与所有盟国讨论朝鲜问题，朝鲜最大贸易伙伴中国已有所回应。他表示，下周美中两国官
员的高阶会谈中，朝鲜将成为首要议题。
蒂勒森表示，美国将须与其他国家合作，使朝鲜无法获得石油等基本产品的供应，也将必须考虑是否对那些与朝鲜有商业往来的国家实施制裁。
由于美国与朝鲜并无贸易往来，因此施加经济压力最有力的方式就是透过“次级制裁”(secondary sanction)，对那些第三国的企业发出警告：如果与朝鲜做生意，就会丧失美国市场准入。
当被问及美国是否希望以伊朗式的全球禁运对待朝鲜，切断对朝鲜的石油与其他产品出口时，蒂勒森表示，这个方法需要俄罗斯与中国的配合才会有效。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。