路透华盛顿6月13日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周二表示，美国考虑对与朝鲜有商业往来的国家实施制裁，并设法修复与俄罗斯之间的紧张关系。

蒂勒森表示，华府正与所有盟国讨论朝鲜问题，朝鲜最大贸易伙伴中国已有所回应。他表示，下周美中两国官

员的高阶会谈中，朝鲜将成为首要议题。

蒂勒森表示，美国将须与其他国家合作，使朝鲜无法获得石油等基本产品的供应，也将必须考虑是否对那些与朝鲜有商业往来的国家实施制裁。

由于美国与朝鲜并无贸易往来，因此施加经济压力最有力的方式就是透过“次级制裁”(secondary sanction)，对那些第三国的企业发出警告：如果与朝鲜做生意，就会丧失美国市场准入。

当被问及美国是否希望以伊朗式的全球禁运对待朝鲜，切断对朝鲜的石油与其他产品出口时，蒂勒森表示，这个方法需要俄罗斯与中国的配合才会有效。(完)