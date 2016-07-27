朝鲜称是否进行核试验取决于美国--韩联社

路透首尔7月26日 - 韩国联合通讯社报导称，朝鲜外务相李勇浩周二称，是否再次进行核试验取决于美国的行为。

不过李勇浩称，美国已经摧毁了朝鲜半岛无核化的可能性。

朝鲜1月进行了第四次核试验，导致新的严厉国际制裁。韩国官员和专家认为，朝鲜随时可能进行第五次核试验。

“是否继续进行核试验取决于美国的立场，”韩联社援引李勇浩的话报导称。

李勇浩还表示，朝鲜是负责任的核国家，并重申除非受到威胁、否则不会动用核武器的立场。

美国国务院发言人Elizabeth Trudeau重申美国的呼吁，要求朝鲜采取“具体措施”履行国际义务--这是指朝鲜以前做出的放弃核武器项目的承诺。(完)