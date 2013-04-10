朝鲜局势促使美军改变雷达使用计划

路透科罗拉多4月9日 - 美国空军太空战略司令部司令William Shelton周二称，因美朝紧张局势升级，美国空军取消了降低阿留申群岛上导弹警示雷达使用水平的计划。

为了在2013财年节约5.08亿美元，美国空军官员曾决定，在今年余下的时间里阿留申群岛上导弹警示雷达使用水平将减至原来的四分之一，此举可节省约500万美元。

“随着朝鲜局势的进展，我们决定将阿留申群岛上的导弹警示雷达开足马力。”Shelton在记者会上说道。

他拒绝评论朝美局势紧张是否会引发其他变动，但表示五角大楼正在紧密关注事态的发展。

当被问及太空战略司令部对危机采取什么行动时，Shelton称：“整个国防部，包括我们在内，都在紧密关注朝鲜的挑衅。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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