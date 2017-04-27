美国称处理朝鲜问题以制裁为核心策略 仍愿协商解决

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
白宫罕见地向整个参议院进行情况通报，其随后发表的声明中所阐述的美国立场似乎在暗示，尽管一再警告“所有选项都可能使用”，但还是希望尽量采用非军事性的选择。
美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)、国防部长马蒂斯(James Mattis)及美国国家情报总监科茨在声明中，将朝鲜问题称为“对国家安全的紧迫威胁，是外交政策的重中之重。”
蒂勒森将周五将主持联合国安理会部长级会议，会上料将讨论更加严厉的措施。美国官员称，这可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中国及其他国家银行等。
然而这些措施若要生效，就需要中国的充分支持。
中国反对朝鲜的武器发展，并一再呼吁回到国际谈判桌；但美国官员已表示，华府认为在平壤显示他们是认真看待非核化之前，重启谈判都毫无价值。
美军太平洋司令部司令哈里斯(Harry Harris)周三对国会表示，萨德系统将在“未来几天”运作，并暗示中国应把心力放在设法对朝鲜发挥影响，而非担心防御系统。
哈里斯称他认为需严肃看待朝鲜的威胁，美国可能也需在夏威夷强化导弹防御。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 郑茵/陈宗琦)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。