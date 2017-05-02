（修正）特朗普称不排除会见金正恩 朝鲜则暗示继续核试验

(更正：修改标题及内文第一段措辞，避免误导。)

路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。

特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件。“显然现在还不具备这些条件，”白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)表示。

“我认为短时间内不会有(会面)，”斯派塞补充道。

周一稍晚，美国国务院一发言人士在声明中称，“美国对于就朝鲜半岛无核化问题进行可靠的对话仍持开放态度；然而在出现重启会谈的任何可能性之前，大环境必须有所改变，”这位发言人并称朝鲜必须放弃核武计划。

尽管如此，特朗普声称他将“很荣幸地”与金正恩会面--以及他在周末时形容金正恩是“一个相当聪明的家伙”--引发关于他对朝鲜态度新的疑虑。

人权观察组织(Human Rights Watch)亚洲部主任John Sifton表示，特朗普已建立起一种令人困扰的模式，即对一个人权状况不佳或实施专制的外国的领导人加以赞扬。“不用成为心理学家就能看出，他钦佩那些无视法治的领导人，”他指出。(完)