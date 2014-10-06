朝鲜官员意外访问韩国 朝韩将恢复对话

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
* 朝韩同意10/11月恢复对话
* 朝方访韩官员级别为迄今以来最高
* 亚运会提供契机
路透韩国仁川10月4日 - 朝鲜及韩国周六同意恢复对话，此前朝鲜派出最高级别的代表团访问韩国，而从发出通知到抵达的时间仅距离24小时。
这个正式派出的代表团是要参加亚运的闭幕典礼，代表团成员包括人民军总政治局局长黄炳誓，他是朝鲜领导人金正恩的亲信，另外还有劳动党中央委员会书记崔龙海，以及劳动党中央书记金养建。
该访问团受到韩国国务总理郑烘原、统一部部长柳吉在、以及总统朴槿惠的国家安全顾问金宽镇的热情接待。
该代表团并未就为时12个小时的访问活动给出理由，但其语气的转变相当明显；先前朝鲜国家媒体几乎每天对韩国进行谩骂，特别是针对朴槿惠。
至于金正恩的近况方面，柳吉在向KBS电视台表示，“在车上我问金养建书记有关金正恩身体不适的报导，并询问金正恩的健康情形，金养建称金正恩的身体没有问题。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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