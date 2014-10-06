朝鲜官员意外访问韩国 朝韩将恢复对话

韩国总理郑烘原(左)、韩国前国防部长金寬鎮(中)10月4日与到访的朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓一同出席仁川亚运会闭幕式。 REUTERS/Jason Reed

* 朝韩同意10/11月恢复对话

* 朝方访韩官员级别为迄今以来最高

* 亚运会提供契机

路透韩国仁川10月4日 - 朝鲜及韩国周六同意恢复对话，此前朝鲜派出最高级别的代表团访问韩国，而从发出通知到抵达的时间仅距离24小时。

这个正式派出的代表团是要参加亚运的闭幕典礼，代表团成员包括人民军总政治局局长黄炳誓，他是朝鲜领导人金正恩的亲信，另外还有劳动党中央委员会书记崔龙海，以及劳动党中央书记金养建。

该访问团受到韩国国务总理郑烘原、统一部部长柳吉在、以及总统朴槿惠的国家安全顾问金宽镇的热情接待。

该代表团并未就为时12个小时的访问活动给出理由，但其语气的转变相当明显；先前朝鲜国家媒体几乎每天对韩国进行谩骂，特别是针对朴槿惠。

至于金正恩的近况方面，柳吉在向KBS电视台表示，“在车上我问金养建书记有关金正恩身体不适的报导，并询问金正恩的健康情形，金养建称金正恩的身体没有问题。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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