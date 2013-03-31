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时事要闻 | 2013年 4月 1日 星期一 07:24 BJT

朝鲜宣布对韩国进入“战争状态”

路透首尔3月30日 - 朝鲜周六表示与韩国进入“战争状态”，但韩国与及盟国美国只是把该声明看作是危言恫吓。

朝鲜还威胁关闭边境地区的一个工业区。

美国表示认真对待朝鲜的威胁，但称朝鲜惯于发表激烈言辞。联合安理会常任理事国俄罗斯敦促所有各方保持克制。

朝鲜中央通讯社报导，朝鲜政府、执政党和其它组织联合声明，“朝韩关系从此刻开始进入战时状态，所有朝韩之间的问题将根据战时状态来处理。”

韩国政府表示，朝鲜的最新声明不会引起特别警惕。(完)

(编译 张涛; 审校 白云)

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