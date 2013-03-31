朝鲜宣布对韩国进入“战争状态”

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透首尔3月30日 - 朝鲜周六表示与韩国进入“战争状态”，但韩国与及盟国美国只是把该声明看作是危言恫吓。
朝鲜还威胁关闭边境地区的一个工业区。
美国表示认真对待朝鲜的威胁，但称朝鲜惯于发表激烈言辞。联合安理会常任理事国俄罗斯敦促所有各方保持克制。
朝鲜中央通讯社报导，朝鲜政府、执政党和其它组织联合声明，“朝韩关系从此刻开始进入战时状态，所有朝韩之间的问题将根据战时状态来处理。”
韩国政府表示，朝鲜的最新声明不会引起特别警惕。(完)
(编译 张涛; 审校 白云)
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