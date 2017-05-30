朝鲜警告要送美国一个更大的“礼包”

路透首尔5月30日 - 朝鲜中央通讯社(朝中社)周二报导称，最高领导人金正恩监督指导了一种精确制导系统控制的新型弹道导弹试射，并命令研发威力更大的战略武器。

朝中社称，与以前版本的“火星”火箭相比，周一发射的这枚导弹采用了先进的自动化发射前准备程序。这表明朝鲜发射的是一枚改进型“飞毛腿”导弹，符合韩国军方说法。“火星”是朝鲜对其“飞毛腿”导弹的命名。

金正恩表示，朝鲜将根据时间表分阶段研发更强大的武器，抵御美国的威胁。

“他表示，将秉持这一精神取得更大的进步，送给美国佬一个更大的‘礼包’，报复美国的军事挑衅，”朝中社援引金正恩的话报导称。

韩国表示，周一与美国B-1B轰炸机进行了联合演习。朝鲜官方媒体稍早指责美国进行演习，训练在朝鲜半岛投掷核弹。

美国海军称，卡尔文森号航母打击群还计划与里根号航母在朝鲜半岛附近水域举行演习。

朝鲜称这些演习是在为战争做准备。

美国总统特朗普称，朝鲜最近这次导弹测试是对中国的冒犯。

“朝鲜又发射一枚弹道导弹，这是对邻国中国的极大冒犯...但中国正在努力想办法！”特朗普在推特上称。

日本亦敦促中国在遏制朝鲜核武器和导弹计划方面发挥更大作用。

日本首相安倍晋三的首席国家安全顾问谷内正太郎周一与中国国务委员杨洁篪进行会晤，双方在东京附近举行长达五小时的会谈。

此次会晤后，中国外交部发表的声明未提及朝鲜问题。(完)