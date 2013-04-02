金正恩称核武是朝鲜繁荣的保障

路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)朝中社周二刊出国家领导人金正恩周日的一篇演讲全文，金正恩表示，朝鲜的核子武器是对潜在入侵者的威慑，也是朝鲜繁荣的基础。

“我们的核子力量是可靠的战争阻吓工具，也是保护我们主权的保障，”金正恩向执政党中央委员会会议发表演说称。

演说内容似乎在强调重点转移至经济发展，并指责美国企图将朝鲜卷入军备竞赛，以阻碍其改善经济。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。