金正恩称核武是朝鲜繁荣的保障

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月2日 - 朝鲜(北韩)朝中社周二刊出国家领导人金正恩周日的一篇演讲全文，金正恩表示，朝鲜的核子武器是对潜在入侵者的威慑，也是朝鲜繁荣的基础。
“我们的核子力量是可靠的战争阻吓工具，也是保护我们主权的保障，”金正恩向执政党中央委员会会议发表演说称。
演说内容似乎在强调重点转移至经济发展，并指责美国企图将朝鲜卷入军备竞赛，以阻碍其改善经济。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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