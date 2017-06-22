美国官员称朝鲜再次进行火箭发动机测试

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
该官员称，美国评估认为，这次测试属于洲际弹道导弹发动机开发中的最初阶段；这是今年朝鲜一系列发动机和导弹测试中最近的一次活动。前述美国官员要求匿名。
另一位美国官员也确认了朝鲜的这次测试，但未具体透露所测为何种火箭部件、以及测试是否属于洲际弹道导弹计划的范畴。
就在这次发动机测试曝光的前一天，美国在华盛顿举行的一轮高层会谈中向中国施压，要求中国对朝鲜施加更多经济和外交压力，以帮助控制朝鲜的核及导弹计划。
美国总统特朗普曾警告称，(美国)可能因朝鲜武器计划与之发生“重大、重大冲突”，但美国官员称，与军事干预相比，采取更严厉的制裁是他们倾向的选项。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。