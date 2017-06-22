美国官员称朝鲜再次进行火箭发动机测试

路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。

该官员称，美国评估认为，这次测试属于洲际弹道导弹发动机开发中的最初阶段；这是今年朝鲜一系列发动机和导弹测试中最近的一次活动。前述美国官员要求匿名。

另一位美国官员也确认了朝鲜的这次测试，但未具体透露所测为何种火箭部件、以及测试是否属于洲际弹道导弹计划的范畴。

就在这次发动机测试曝光的前一天，美国在华盛顿举行的一轮高层会谈中向中国施压，要求中国对朝鲜施加更多经济和外交压力，以帮助控制朝鲜的核及导弹计划。

美国总统特朗普曾警告称，(美国)可能因朝鲜武器计划与之发生“重大、重大冲突”，但美国官员称，与军事干预相比，采取更严厉的制裁是他们倾向的选项。(完)