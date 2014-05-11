中国北车拟IPO筹资高至113亿港元

路透香港5月9日 -轨道交通装备制造商和解决方案供应商--中国北车股份601299.SS周五宣布在香港的首次公开发行(IPO)计划，该公司拟发行18.212亿股H股，筹资高至113亿港元。

当中九成的H股股份将作国际配售，一成于香港作公开发售，招股价区间为每股5-6.2港元，下周一（12日）开始招股，预计5月22日开始买卖，H股股份编号为＂6199＂。

中国北车已引入三名基础投资者，包括东风资产管理有限公司、晋西车轴(600495.SS)及华隆（香港）有限公司。这些基础投资者已同意以股份发行价，分别认购等值约4,000万美元、3,000万美元及3,000万美元的股份。

该公司2013年净利润为42.26亿元人民币，按年幅增长17.9%。截至2014年3月31日止三个月，纯利增加18.0%至约9亿元。而毛利率为20.6%，较2013年同期增加5.3个百分点。

中国北车拟将集资所得用于新产业及现代服务业务相关项目、采购焊接机器人及高速横梁龙门加工中心等设备、投资海外研发、制造及维修设施等用途。

瑞银、中国国际金融香港及麦格理担任是次全球发行的联席保荐人。

中国北车A股今天收低1.5%，报4.61元人民币。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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