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时事要闻 | 2014年 2月 24日 星期一 16:48 BJT

朝鲜爆发口蹄疫 韩国罕见提供援助

路透首尔2月24日 -朝鲜爆发猪口蹄疫疫情后，韩国对其提供帮助，这是2010年以来首次政府级别的人道主义援助。朝韩关系正在好转。

朝鲜官方媒体周六援引农业部报道称，至少3,200头猪感染口蹄疫，其中一些已经死亡，大部分被屠宰。

报道指出，1月8日起爆发的口蹄疫引发经济损失，因缺乏疫苗、诊断手段和消毒剂而扩散。

韩国农业部称，希望帮助朝鲜控制疫情扩散。

“政府建议今天举行会议讨论和提供援助，因其明白这需要紧急措施，”韩国农业部在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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