朝韩同意就重启开城园区举行会谈

朝鲜和韩国周四同意就重启开城工业园区举行对话，朝鲜接受了韩国统一部关于对话的提议，同意周六在板门店举行工作会谈。开城工业园区的韩国企业敦促政府采取行动，因园区关闭给企业带来巨大损失。图为2013年4月17日资料图片，显示韩国车辆排队等待进入开城园区。路透