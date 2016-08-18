朝鲜驻英国副大使太勇浩已举家叛逃至韩国

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔8月17日 - 韩国周三称，朝鲜驻英国副大使太勇浩(Thae Yong Ho，音译)举家逃至韩国；太勇浩是目前朝鲜叛逃韩国的最高级别外交官员。
韩国统一部拒绝透露太勇浩及其家眷怎样到达韩国，以及他携带了多少亲属。
统一部发言人郑浚熙在新闻发布会上称，太勇浩叛逃的原因是对金正恩统治不满以及为子女前途命运着想。
统一部一名官员告诉路透，今年截至7月，共有814人从朝鲜逃至韩国，人数按年增长了15%。
韩国联合通讯社周三援引一名知悉朝鲜情况的消息人士报导，过去两年内，数名外交人员从朝鲜逃至韩国。
自金正恩掌权以来，逃出朝鲜的人数整体有所下降。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。