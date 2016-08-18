朝鲜驻英国副大使太勇浩已举家叛逃至韩国

路透首尔8月17日 - 韩国周三称，朝鲜驻英国副大使太勇浩(Thae Yong Ho，音译)举家逃至韩国；太勇浩是目前朝鲜叛逃韩国的最高级别外交官员。

韩国统一部拒绝透露太勇浩及其家眷怎样到达韩国，以及他携带了多少亲属。

统一部发言人郑浚熙在新闻发布会上称，太勇浩叛逃的原因是对金正恩统治不满以及为子女前途命运着想。

统一部一名官员告诉路透，今年截至7月，共有814人从朝鲜逃至韩国，人数按年增长了15%。

韩国联合通讯社周三援引一名知悉朝鲜情况的消息人士报导，过去两年内，数名外交人员从朝鲜逃至韩国。

自金正恩掌权以来，逃出朝鲜的人数整体有所下降。(完)