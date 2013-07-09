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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 9日 星期二 12:53 BJT

研究：中国北方比南方少活5.5岁 空气污染为祸首

一项国际研究发现，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。专家研究了90个城市的污染和死亡率，发现以淮河为界，往北地区的人口寿命明显下降，而1981-2000年期间，该地区因燃煤导致的空气污染较南方高出55%。图为2013年1月30日资料图片，显示雾霾中的北京。路透

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