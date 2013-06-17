北欧国家敦促欧盟解决与中国的太阳能面板争端

* 欧盟6月6日起对中国光伏面板征收关税

* 自由贸易拥护者担心欧盟走向贸易战

* 欧盟贸易执委将前往北京寻求解决争端

路透卢森堡6月14日 - 支持自由贸易的北方欧洲国家周五敦促欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)化解与中国日益升温的争端，称否则有可能陷入抑制出口的负面循环。

瑞典、丹麦和荷兰称，卡瑞德古特应通过外交途径解决与中国的争端，避免出现以牙还牙的贸易战。之前欧盟对中国太阳能面板征收关税，中国则对欧洲葡萄酒展开调查，以此作为回敬。

“这不是正确的解决途径。一方开始锁上贸易大门，另一方也接着这么做，那样我们就会陷入负面循环，无法促进贸易，”瑞典贸易部长Ewa Bjorling在卢森堡召开的会议上对记者表示。

卡瑞德古特宣布6月6日开始对中国太阳能面板课征惩罚性关税，虽然有18个欧盟成员国因担心中国报复而提出反对。

欧盟执委会指责中国以低于成本的价格倾销数十亿欧元计的太阳能面板，不公平地赢得了80%的欧盟市场份额。

但欧盟贸易执委卡瑞德古特最后公布的11.8%税率，远低于之前所拟定的平均税率47%。该税率将暂时实施两个月，为欧盟和中国政府通过协商找到解决办法留下了可能。

几名外交人士表示，卡瑞德古特周四料将前往北京参加同中方的协商，设法达成解决方案，设置中国企业在欧洲出售太阳能面板的底价和和数量定额。

“我们当然想尽快找到解决方案，”Bjorling称，“一方面我们同中国的贸易不能受影响，同时还要确保太阳能面板价格合理以便我们可以实现我们的气候目标。”

**贸易报复**

中国对欧盟的太阳能面板倾销案做出回应，决定对有关欧盟葡萄酒倾销的投诉进行调查，这显然是针对法国和意大利，这两个国家最支持对中国太阳能面板征税。

丹麦贸易部长Pia Olsen Dyhr表示，不能孤立地看待贸易案件。

“我认为在进行讨论时，应考虑到中欧关系的大局，”她对路透表示，并解释称从法律上来说，贸易案件必须服从于欧盟整体的利益。

卡瑞德古特曾表示，中国“几乎给所有产品”提供补贴，希望迫使中国遵守世界贸易组织(WTO)设定的条款。

中国已发出威胁，称如果找不到协商方案，将对欧盟进行更多反倾销调查。

欧盟周四向WTO投诉中国对进口不锈钢管征收反倾销税，这是欧盟对此次贸易争端的最新回应，而六个月之前日本也向WTO提出了一项类似指控。

欧盟的投诉证实了路透周二对该计划的报道。(完)

(编译 李爽/王翔琼/李春喜; 审校 郑茵/侯向明)

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