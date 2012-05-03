中日韩同意加强在彼此债市投资

路透马尼拉5月3日电（记者 Choonsik Yoo）---中国、日本和韩国周四就加大在彼此公债市场投资达成一致，以便各自金融市场更好地应对外来冲击。

中日韩三国寻求达成正式证券投资协议，以缓解对大规模跨境资金流动的担忧，并且三国资本市场处於不同发展阶段。

当前东亚许多对外导向型经济体殚精竭虑，以设法避免重演类似1997/98年亚洲金融危机，并避免因区域以外的危机产生动荡。

中日韩财长及央行行长在马尼拉会晤後发表的联合声明称：“我们同意促进外汇储备当局在彼此债市投资，进一步加强信息共享等合作，从而加强三国之间的区域性经济关系。”

亚洲开发银行数据显示，截至2011年底，中日韩三个国家的本币政府债券总额达到14.61万亿美元，而中国和日本占了其中的97%。

联合声明称：“我们同意三国工作级官员进一步讨论合作方式和流程。”

韩国官员表示，三方正寻求恰当途径，以避免一方大量持有另一方债券可能产生的冲突。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。