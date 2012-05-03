中日韩同意加强在彼此债市投资

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透马尼拉5月3日电（记者 Choonsik Yoo）---中国、日本和韩国周四就加大在彼此公债市场投资达成一致，以便各自金融市场更好地应对外来冲击。
中日韩三国寻求达成正式证券投资协议，以缓解对大规模跨境资金流动的担忧，并且三国资本市场处於不同发展阶段。
当前东亚许多对外导向型经济体殚精竭虑，以设法避免重演类似1997/98年亚洲金融危机，并避免因区域以外的危机产生动荡。
中日韩财长及央行行长在马尼拉会晤後发表的联合声明称：“我们同意促进外汇储备当局在彼此债市投资，进一步加强信息共享等合作，从而加强三国之间的区域性经济关系。”
亚洲开发银行数据显示，截至2011年底，中日韩三个国家的本币政府债券总额达到14.61万亿美元，而中国和日本占了其中的97%。
联合声明称：“我们同意三国工作级官员进一步讨论合作方式和流程。”
韩国官员表示，三方正寻求恰当途径，以避免一方大量持有另一方债券可能产生的冲突。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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