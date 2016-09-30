法院正审核东北特钢破产申请 抚顺特钢称不在破产重整范围内

路透上海9月30日 - 对于中国东北特殊钢集团预计于9月底进入破产重整程序的报导，其子公司抚顺特钢(600399.SS)周四晚公告称，根据大股东东北特钢集团回复，目前大连市中级法院正在对相关债权人提出的破产重整申请进行审核，不过此次破产重整范围，并不包括抚顺特钢。

抚顺特钢在对上证所监管函的回复中指出，周四东北特钢集团收到法院通知书，债权人已于周一向法院申请对东北特钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，目前法院正对该申请履行法律审核程序，有关媒体的报导有失实之处。

公告称，抚顺特钢在国防军工、航空航天等国家关键工程领域所需特殊钢材料的研发供应方面具有重要地位，东北特钢集团将会竭力保证抚顺特钢的国有控制地位和企业稳定发展，最大限度减轻因集团债务危机对抚顺特钢生产经营和市场信用的冲击和影响。公司目前生产经营和资金流动性均处于正常稳定状态，集团不会主动将抚顺特钢推向破产重整情形。

目前，东北特钢集团持有抚顺特钢4亿9,687.64万股，占公司总股本的35.22%，上述股份已经全部被冻结和轮候冻结。

国内媒体此前报导引述东北特钢债权人委员会会议内容称，辽宁省政府已确定东北特钢进入破产程序，预计9月底之前出台破产重组方案，但尚不清楚破产重组方案的具体内容，是集团整体破产，还是保留抚顺特钢脱壳破产。

自今年3月起，东北特钢集团在银行间市场所发行的短融、起短融、中票等债券出现连续违约，最新违约情况是应于9月24日到期的2015年第三期短期融资券15东特钢CP003，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付，已构成实质违约。

抚顺特钢周四收报6.90元人民币，过去一个月累计微跌0.18%。（完）