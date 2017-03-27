北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权

路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。

在本月选举之后，北爱尔兰的民族主义派和统一派政党必须在周一前组建一个新的权力共享政府，否则决策权将收归英国政府，这将是2007年来首见。

北爱尔兰最大的民族主义政党新芬党(Sinn Fein)表示，两党未在导致僵局的任何关键问题上取得实质性进展，该党不会支持提名组建一个新的地区政府。

新芬党北爱领导人Michelle O'Neill和亲英政党民主联盟党(DUP)的领导人Arlene Foster均指责对方导致了谈判破裂。

英国政府北爱事务大臣James Brokenshire敦促两党“即便是在当前阶段”，也要同意努力组建政府。

如果在周一1500GMT的最后期限之前仍不能达成协议，Brokenshire必须决定是否再进行选举--这将是北爱在不到一年内的第三次选举，或者立法恢复英国政府的直接管辖。Brokenshire曾多次表示反对第二种选择。

爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)已提出了给予两党更多时间组建新政府的可能性，但英国政府并未建议延长期限，新芬党也反对这一做法。(完)