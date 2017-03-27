北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
在本月选举之后，北爱尔兰的民族主义派和统一派政党必须在周一前组建一个新的权力共享政府，否则决策权将收归英国政府，这将是2007年来首见。
北爱尔兰最大的民族主义政党新芬党(Sinn Fein)表示，两党未在导致僵局的任何关键问题上取得实质性进展，该党不会支持提名组建一个新的地区政府。
新芬党北爱领导人Michelle O'Neill和亲英政党民主联盟党(DUP)的领导人Arlene Foster均指责对方导致了谈判破裂。
英国政府北爱事务大臣James Brokenshire敦促两党“即便是在当前阶段”，也要同意努力组建政府。
如果在周一1500GMT的最后期限之前仍不能达成协议，Brokenshire必须决定是否再进行选举--这将是北爱在不到一年内的第三次选举，或者立法恢复英国政府的直接管辖。Brokenshire曾多次表示反对第二种选择。
爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)已提出了给予两党更多时间组建新政府的可能性，但英国政府并未建议延长期限，新芬党也反对这一做法。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)