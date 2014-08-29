朝鲜一银行高官在俄罗斯携款叛逃--韩国媒体（更新版）

路透首尔8月29日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 韩国《中央日报》(JoongAng Ilbo)周五援引一匿名消息人士的说法报导称，朝鲜一名曾为金正恩管理资产的银行高官在俄罗斯叛逃，并寻求在第三国避难。

韩国《中央日报》报导称，朝鲜大成银行(Korea Daesong Bank)高级代表雍太衡(Yun Tae-Hyong)上周携500万美元在俄罗斯纳霍德卡(Nakhodka)失踪。

美国政府怀疑大成银行受朝鲜政府的39号办公室(Office 39)控制。该办公室被普遍认为为朝鲜的非法活动提供资助。

大成银行在2010年被美国财政部列入黑名单。

《中央日报》称，朝鲜已要求俄罗斯当局配合抓捕雍太衡。

目前尚不清楚雍太衡是如何前往俄罗斯的，以及叛逃前他在做什么。

韩国统一部对路透表示，对此事不知情。

首尔东国大学(Dongguk University)朝鲜问题专家Koh Yu-hwan表示，如果雍太衡的确叛逃，有鉴于朝鲜政府的运作方式，他不一定掌握朝鲜政府的很多信息。

“（官员们）只能够知道他们的工作和职责。在朝鲜很难知道超出这之外的重要信息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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