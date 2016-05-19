朝鲜店内广告悄然出现 招徕富裕消费阶层

2016年5月4日，朝鲜平壤市中心一家商店内摆放的推销止咳药和增高药品的广告画。 REUTERS/James Pearson

路透平壤5月18日 （记者 James Pearson） - “平壤之酒：饮后无法忘怀”，这是一款类似伏特加的朝鲜白酒的广告词。

这是离麦迪逊大道“最远”的国度，但随着许多朝鲜制造商尝试将产品推销给正在崛起的消费者和富裕群体，当地的广告开始兴起。

从天然成分制成的增白牙膏到号称可以抗癌与肺结核的海参小吃，制造商以更丰富多彩的方式向日益扩大的“赚钱能手”（donju）阶层推销更多产品。这些“赚钱能手”通过灰色市场经济积累财富。朝鲜允许灰色市场经济运行，但没有正式予以认可。

朝鲜的广告尺寸小，摆放位置巧妙，不与街头鲜艳的官方宣传标语争风。

尽管如此，在一个官方宣传本应垄断公众思想宣传领域的国度，广告仍是一种明显的偏离。

与其他地方一样，朝鲜的广告也利用潜在顾客的不安全感与渴望。譬如朝鲜广告里宣传的健康产品的特性，放在其他崇尚传统草药的亚洲国家也不会不协调。

“朝鲜企业的主要卖点是质量，但他们现在开始注重产品给人们的感觉。”高丽交流中心（Choson Exchange）的Andray Abrahamian说道。高丽交流中心是新加坡一家培训朝鲜人商业技能的非政府组织。

卡通长颈鹿旁边放着一个瓶子，里面装有号称可让儿童长高的药片。钢戒里面的紫色宝石据称可以清除佩戴者血液的所有杂质。其他广告还涵盖汽车修理、安卓手机游戏和应用等服务。

这些粗糙的彩色广告通常印制在A4或者A3大小的层压纸上，然后松散地放在商店柜台或者放大之后贴在商店的内墙上。广告有时候还附带一个单独的层压板，介绍产品历史。

这与热播美剧《广告狂人》（Mad Men）展现的广告业形象相距甚远。

Abrahamian称，这种独特的朝鲜广告风格可能是从交易会发展来的。

随着“赚钱能手”阶层通过非官方经济谋利，财富的炫耀变得更加普遍，尤其是在平壤。平壤那些具备政治资本的人通常成了最富裕的贸易商。

Abrahamian称，这些广告似乎可允许放在商店内部，而非户外。朝鲜最近的劳动党全国代表大会期间，平壤多个商店出现了广告。（完）