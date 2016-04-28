朝鲜粮食产量2010年以来首次下降 饥荒问题料加重--联合国粮农组织

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
汤森路透基金会伦敦4月28日 （记者 Magdalena Mis） - 联合国粮农组织（FAO）称，朝鲜粮食产量自2010年以来首次下降。FAO警告称，朝鲜的饥荒问题料因旱情进一步加重。
FAO周三称，朝鲜2015年粮食产量约540万吨，包括谷物、大豆和土豆，低于2014年的590万吨。
据FAO估计，朝鲜目前短缺39.4万吨谷物，是2011/2012年以来最大的缺口。
“这个国家的粮食安全状况预期比之前一年更糟。据估计，大多朝鲜家庭之前一年的粮食消费水平已经很低或者处于临界水平。”FAO在声明中称。
联合国去年5月警告称，乾旱可能导致朝鲜出现粮食危机。朝鲜官媒称，朝鲜去年遭遇百年一遇的旱灾。
据信乾旱已加剧朝鲜长期的粮食短缺状况。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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