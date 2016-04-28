朝鲜粮食产量2010年以来首次下降 饥荒问题料加重--联合国粮农组织

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会伦敦4月28日 - 联合国粮农组织（FAO）称，朝鲜粮食产量自2010年以来首次下降。FAO警告称，朝鲜的饥荒问题料因旱情进一步加重。

FAO周三称，朝鲜2015年粮食产量约540万吨，包括谷物、大豆和土豆，低于2014年的590万吨。

据FAO估计，朝鲜目前短缺39.4万吨谷物，是2011/2012年以来最大的缺口。

“这个国家的粮食安全状况预期比之前一年更糟。据估计，大多朝鲜家庭之前一年的粮食消费水平已经很低或者处于临界水平。”FAO在声明中称。

联合国去年5月警告称，乾旱可能导致朝鲜出现粮食危机。朝鲜官媒称，朝鲜去年遭遇百年一遇的旱灾。

据信乾旱已加剧朝鲜长期的粮食短缺状况。（完）