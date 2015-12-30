朝鲜高官金养建因车祸死亡--朝中社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔12月30日 - 朝中社周三报导称，朝鲜劳动党中央委员会书记兼统一战线部部长金养建（Kim Yang Gon）因车祸死亡。
朝中社称，金养建是朝鲜领导人金正恩“最亲密的战友和忠实的革命伙伴”。
报导还称，金养建周二因车祸去世，享年73岁。报导没有提供车祸的详情。
作为负责朝韩关系的高官，金养建是参加8月朝韩会谈的朝方高级别代表之一。
朝韩8月会谈达成的协议结束了两国的对峙僵局，为双方举行更多磋商以改善关系铺平了道路。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。