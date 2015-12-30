朝鲜高官金养建因车祸死亡--朝中社

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透首尔12月30日 - 朝中社周三报导称，朝鲜劳动党中央委员会书记兼统一战线部部长金养建（Kim Yang Gon）因车祸死亡。
朝中社称，金养建是朝鲜领导人金正恩“最亲密的战友和忠实的革命伙伴”。
报导还称，金养建周二因车祸去世，享年73岁。报导没有提供车祸的详情。
作为负责朝韩关系的高官，金养建是参加8月朝韩会谈的朝方高级别代表之一。
朝韩8月会谈达成的协议结束了两国的对峙僵局，为双方举行更多磋商以改善关系铺平了道路。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。