朝鲜高官金养建因车祸死亡--朝中社

路透首尔12月30日 - 朝中社周三报导称，朝鲜劳动党中央委员会书记兼统一战线部部长金养建（Kim Yang Gon）因车祸死亡。

朝中社称，金养建是朝鲜领导人金正恩“最亲密的战友和忠实的革命伙伴”。

报导还称，金养建周二因车祸去世，享年73岁。报导没有提供车祸的详情。

作为负责朝韩关系的高官，金养建是参加8月朝韩会谈的朝方高级别代表之一。

朝韩8月会谈达成的协议结束了两国的对峙僵局，为双方举行更多磋商以改善关系铺平了道路。(完)