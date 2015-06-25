平壤机场新航站楼现浓缩咖啡和巧克力棒

路透首尔6月25日 （记者 James Pearson） - 据朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》周四发布的平壤机场新航站楼照片显示，赴朝游客很快就可以看到创意衬衫、免税手表和化妆品以及巧克力火锅。

《劳动新闻》以三个版面篇幅刊登了朝鲜领导人金正恩偕夫人视察航站楼商店、餐馆和候机区的照片。朝鲜官媒称，这个正面是玻璃的大型航站楼将于7月1日启用。

自2011年上台后，金正恩承诺提升朝鲜民众的生活水平，但金正恩的许多标志性项目都是无法惠及普通朝鲜民众的面子工程，譬如一家滑雪度假村、水上公园和骑马训练场。

很多朝鲜民众缺少食物、饮水和稳定的电力供应，但近年来名为Donju的朝鲜富裕阶层（又称“赚钱能手”）却开始更惹人注目地花费从非官方经济赚来的金钱。

其中一张照片显示这家机场新免税店供应的玛氏巧克力棒、Werther's Originals（一家德国公司生产的焦糖味糖果）和瓶装啤酒。另一张照片显示一家咖啡店里供应着以浓缩咖啡为基底的饮品。

往返于朝鲜首都的航班很少，大多为往返于平壤和北京的游客以及公务出行的朝鲜官员服务。赴朝游客绝大多数来自中国。

朝鲜没有发布游客数量，但旅行机构估计每年有多达六千名西方人赴朝旅行，但因去年埃博拉病毒爆发朝鲜关闭边境，赴朝游客数量下降。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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