韩国拘捕一名试图游到朝鲜的美国人

路透首尔9月17日 - 韩联社报导称，韩国海军陆战队周二晚逮捕了一名试图从汉江游到朝鲜的美国人。他声称希望到朝鲜面见金正恩。

韩联社援引韩国一政府官员的话报导称，负责防卫汉江的韩国海军陆战队发现这名男子躺在河边，显然是身体疲惫所致。

报导称，这名男子对韩国当局称，他希望到朝鲜面见金正恩。

韩国国防部无法立即证实报导细节，但一名官员称，军方周二晚间扣留了一名美国男子，此人目前正接受讯问。

在此之前，一位名叫Matthew Miller的美国年轻男子4月份在以游客身份进入朝鲜后被逮捕。朝鲜法庭周日以反朝敌对行为罪判处他六年劳动教养。

最近几年，未发生过美国人未持合法手续从韩国进入朝鲜的事件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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