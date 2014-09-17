韩国拘捕一名试图游到朝鲜的美国人

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月17日 - 韩联社报导称，韩国海军陆战队周二晚逮捕了一名试图从汉江游到朝鲜的美国人。他声称希望到朝鲜面见金正恩。
韩联社援引韩国一政府官员的话报导称，负责防卫汉江的韩国海军陆战队发现这名男子躺在河边，显然是身体疲惫所致。
报导称，这名男子对韩国当局称，他希望到朝鲜面见金正恩。
韩国国防部无法立即证实报导细节，但一名官员称，军方周二晚间扣留了一名美国男子，此人目前正接受讯问。
在此之前，一位名叫Matthew Miller的美国年轻男子4月份在以游客身份进入朝鲜后被逮捕。朝鲜法庭周日以反朝敌对行为罪判处他六年劳动教养。
最近几年，未发生过美国人未持合法手续从韩国进入朝鲜的事件。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。