朝鲜盛大阅兵庆祝劳动党建党70周年 金正恩称准备好与美国开战

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔10月10日（记者 James Pearson） - 朝鲜周六举行大型阅兵活动，以庆祝劳动党建党70周年。朝鲜最高领导人金正恩出席了阅兵式，称朝鲜准备好应对美国挑起的任何战争。
大批士兵集结在平壤金日成广场，金正恩讲话时看起来很放松，很有自信。
中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山也出席了阅兵式，出席阅兵式的还有朝鲜劳动党和军方的高级官员。
“劳动党的革命军队意味着我们准备好应对美帝国主义挑起的任何战争，”金正恩说道。他的讲话比之前的公开评论更加强有力，并对以往领导人和劳动党的功绩提出赞扬。
金正恩讲话后，徒步方队开始接受检阅，随后是坦克和其他武器。
新华社报导称，刘云山向金正恩转交了中共中央总书记习近平的亲署函。习近平在信中称，高度重视中朝关系，“坚持从战略高度和长远角度看待和把握中朝关系发展。”
刘云山重申，中国希望早日重启六方会谈。
习近平还在信中指出：“我们愿同朝方密切沟通、深化合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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