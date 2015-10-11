朝鲜举行阅兵 庆祝劳动党建党70周年

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透平壤10月10日 （记者 James Pearson） - 朝鲜周六举行大型阅兵活动，以庆祝劳动党建党70周年。朝鲜最高领导人金正恩以及中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席了阅兵式。
朝鲜军队在金日成广场排成严整的方阵等候检阅。金日成广场以金正恩的祖父、朝鲜建国领导人金日成的名字命名。
金正恩与刘云山一道出席了阅兵式，随同出席的还有朝鲜劳动党和军方的高级官员。
现场可见载着士兵的运兵车。此次阅兵式预计将成为朝鲜举行的最大规模阅兵式之一。
刘云山是金正恩上台后出访朝鲜的最高级别中国官员。刘云山向金正恩转交了中国国家主席习近平的亲署函，习近平在信函中表示，“中国党和政府高度重视中朝关系”。
习近平在信函中表示，“我们愿从中朝关系大局和两国发展大计出发，同朝方密切沟通、深化合作，推动中朝关系长期健康稳定发展”。刘云山称，“我们愿同朝方共同努力，早日重启六方会谈”。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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