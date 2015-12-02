金正恩姨妈高英淑在韩对三名朝鲜脱北者提出诽谤诉讼

路透首尔12月2日 （记者 Ju-min Park） - 朝鲜领导人金正恩的姨妈高英淑及其丈夫的律师称，高英淑夫妇周三在韩国对三名朝鲜脱北者提出诽谤诉讼，寻求6,000万韩元（51,612美元）的赔偿。高英淑夫妇曾在金正恩青少年时期担任其监护人。

这桩诉讼对于朝鲜的执政家族来说非同寻常，也引发外界质疑朝鲜脱北者说法的真实性。朝鲜执政家族的海外成员倾向于避免媒体关注。

高英淑的律师称，高英淑向首尔一家法院提出了上述诉讼，诉称脱北者散播如下错误信息：她使金正恩的同父异母哥哥金正男从朝鲜被逐出，以及她在出逃后为躲藏而整容。高英淑于1998年逃往美国。

“这些经常在电视上露面的脱北者并不直接了解她，这些人说的不是真的，”高英淑夫妇的律师Kang Yong-seok通过电话向路透表示，但拒绝提供起诉书的副本。

“她和丈夫觉得这令人很不愉快。”

许多在韩国的朝鲜脱北者经常在韩国媒体露面。鉴于存在脱北者虚构故事的风险以及难以核实他们提供的信息，这些脱北者说辞的真实性有时遭到质疑。

其中一位脱北者被告An Chan-il在1979年逃到韩国，目前是一家朝鲜问题民间智库的负责人，他向路透表示，他只是重复已在媒体报导过的东西，并称他与另一位脱北者计划提出反诉。（完）