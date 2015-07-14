朝鲜上演两轮革命：自行车道现身平壤街头

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月14日（记者 James Pearson） - 朝鲜在平壤的主要街道上设置了自行车道。随着更多民众买自行车代步，当局的做法显然是为了减少行人事故。

在朝鲜，私家轿车在增多，但整体来看还是很稀少，而自行车虽说也价格不菲，却是许多民众喜爱的交通工具。

朝鲜女性通常用自行车向官方默许的黑市运送货物。在这里，修自行车是最常见的谋利营生之一。

根据路透看到的图片，在平壤市中心，有些人行道路段的混凝土铺路石已被平坦的自行车道取而代之，上面还画着自行车图案。

来自7月初的一张图片显示，一条新铺的自行车道直通高105层的柳京饭店，被掀起的铺路石仍堆放在路面上。

朝鲜不准自行车骑上城市道路，多年来只能与行人、游客等挤在没有标识、狭窄的人行道上。

“这引发了许多事故和碰撞，导致人们只能慢速骑自行车，并且不断地按车铃，”位于北京的高丽旅行社（Koryo Tours）的Simon Cockerell说。

平壤的地形非常适合骑自行车，但曾一度禁止在市中心骑行，当局后来解除了这项禁令。

Cockerell称，过去几年平壤骑自行车的人数似乎已经增加了大约50%。(完)