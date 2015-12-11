金正恩称朝鲜拥有氢弹 外界持怀疑态度

路透首尔12月10日 - 朝鲜领导人金正恩周四称朝鲜已研制出氢弹，但外界对此持怀疑态度。

据朝中社报导，金正恩在视察平川革命旧址时称，在金日成的努力下，“朝鲜成为一个准备好引爆自主研制的原子弹和氢弹、以维护国家主权和尊严的核强国”。

美国白宫对朝鲜研制出氢弹持怀疑态度，但称该国仍是一大威胁。

“目前，根据我们掌握的信息，（金正恩）这些说法值得怀疑。但我们非常重视朝鲜政权核武野心构成的风险和威胁。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在例行新闻发布会上说。

美国国务院再次呼吁朝鲜履行国际义务，放弃发展核武器。

英国驻联合国副代表威尔逊（Peter Wilson）称，如果有证据表明朝鲜再次违反联合国决议，将通过安理会采取行动。

但他说：“不过，我们以前也听过（朝鲜方面）类似的声明。”

韩国情报机构的一名官员告诉韩联社，并无证据表明朝鲜已拥有氢弹能力，认为金正恩是在夸夸其谈。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及朝鲜宣称拥有氢弹的问题时称：“中方一贯主张坚持实现朝鲜半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。我们希望有关各方为维护半岛和平稳定和早日重启六方会谈作出建设性努力。”（完）