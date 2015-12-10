金正恩似宣称朝鲜已拥有氢弹 引发外界质疑

路透首尔12月10日 - 朝鲜领导人金正恩周四似宣称朝鲜已经研制出氢弹，但外界专家对此表示质疑。与原子弹相比，氢弹的威力更大。

金正恩在视察平川革命遗址时发出了上述言论。

朝中社援引金正恩的报导称，金日成的工作“将朝鲜民主主义人民共和国变成一个强大的核武器国家，具有引爆自制原子弹和氢弹的能力，以确实地维护国家主权和尊严”。

氢弹也被称为热核炸弹，运用的技术相比原子弹更为先进，爆炸威力也远大于后者。

朝鲜2006年、2009年和2013年进行了地下核试验，因此遭到联合国安理会的制裁。

韩国情报机构的一名官员对韩联社表示，没有证据表明朝鲜已拥有氢弹的能力，并认为金正恩是在夸大其词。

朝鲜进行过上述地下核试验，但朝鲜一直被认为没有能力将核弹头装载到导弹上。如果朝鲜的氢弹说法是真实的，那将表明朝鲜的核武器计划取得了进展。

“我觉得他们（朝鲜）目前不太可能拥有氢弹，但我觉得他们也不会一直测试基本装置，”美国明德大学蒙特雷国际研究学院的Jeffrey Lewis表示。（完）