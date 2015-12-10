金正恩似宣称朝鲜已拥有氢弹 引发外界质疑

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透首尔12月10日 - 朝鲜领导人金正恩周四似宣称朝鲜已经研制出氢弹，但外界专家对此表示质疑。与原子弹相比，氢弹的威力更大。
金正恩在视察平川革命遗址时发出了上述言论。
朝中社援引金正恩的报导称，金日成的工作“将朝鲜民主主义人民共和国变成一个强大的核武器国家，具有引爆自制原子弹和氢弹的能力，以确实地维护国家主权和尊严”。
氢弹也被称为热核炸弹，运用的技术相比原子弹更为先进，爆炸威力也远大于后者。
朝鲜2006年、2009年和2013年进行了地下核试验，因此遭到联合国安理会的制裁。
韩国情报机构的一名官员对韩联社表示，没有证据表明朝鲜已拥有氢弹的能力，并认为金正恩是在夸大其词。
朝鲜进行过上述地下核试验，但朝鲜一直被认为没有能力将核弹头装载到导弹上。如果朝鲜的氢弹说法是真实的，那将表明朝鲜的核武器计划取得了进展。
“我觉得他们（朝鲜）目前不太可能拥有氢弹，但我觉得他们也不会一直测试基本装置，”美国明德大学蒙特雷国际研究学院的Jeffrey Lewis表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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