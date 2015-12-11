金正恩称朝鲜拥有氢弹 外界持怀疑态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月10日 - 朝鲜领导人金正恩周四称朝鲜已研制出氢弹，但外界对此持怀疑态度。

据朝中社报道，金正恩在视察平川革命旧址时称，在金日成的努力下，“朝鲜成为一个准备好引爆自主研制的原子弹和氢弹、以维护国家主权和尊严的核强国”。

美国白宫对朝鲜研制出氢弹持怀疑态度，但称该国仍是一大威胁。

“目前，根据我们掌握的信息，（金正恩）这些说法值得怀疑。但我们非常重视朝鲜政权核武野心构成的风险和威胁。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在例行新闻发布会上说。

美国国务院再次呼吁朝鲜履行国际义务，放弃发展核武器。

英国驻联合国副代表威尔逊（Peter Wilson）称，如果有证据表明朝鲜再次违反联合国决议，将通过安理会采取行动。

但他说：“不过，我们以前也听过（朝鲜方面）类似的声明。”

韩国情报机构的一名官员告诉韩联社，并无证据表明朝鲜已拥有氢弹能力，认为金正恩是在夸夸其谈。