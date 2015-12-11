金正恩称朝鲜拥有氢弹 外界持怀疑态度

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月10日 - 朝鲜领导人金正恩周四称朝鲜已研制出氢弹，但外界对此持怀疑态度。
据朝中社报道，金正恩在视察平川革命旧址时称，在金日成的努力下，“朝鲜成为一个准备好引爆自主研制的原子弹和氢弹、以维护国家主权和尊严的核强国”。
美国白宫对朝鲜研制出氢弹持怀疑态度，但称该国仍是一大威胁。
“目前，根据我们掌握的信息，（金正恩）这些说法值得怀疑。但我们非常重视朝鲜政权核武野心构成的风险和威胁。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在例行新闻发布会上说。
美国国务院再次呼吁朝鲜履行国际义务，放弃发展核武器。
英国驻联合国副代表威尔逊（Peter Wilson）称，如果有证据表明朝鲜再次违反联合国决议，将通过安理会采取行动。
但他说：“不过，我们以前也听过（朝鲜方面）类似的声明。”
韩国情报机构的一名官员告诉韩联社，并无证据表明朝鲜已拥有氢弹能力，认为金正恩是在夸夸其谈。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及朝鲜宣称拥有氢弹的问题时称：“中方一贯主张坚持实现朝鲜半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。我们希望有关各方为维护半岛和平稳定和早日重启六方会谈作出建设性努力。”（完）
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%