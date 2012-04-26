新书揭露朝鲜劳改营恐怖现实

路透伦敦4月23日电（记者 Mike Collett-White）---《逃离14号劳改营》（Escape From Camp 14）一书读来让人毛骨悚然。记者哈登（Blaine Harden）在书中记述了一名朝鲜年轻人在劳动惩戒机构--14号劳改营的生活和逃离经过，不禁让人想起了苏联的古拉格群岛和德国纳粹的大屠杀。

他们当中的一个重要区别在於朝鲜的这座政治犯劳改营仍在使用中，这里关押着大约20万人，遭受着极端残忍的对待。

申仁根(Shin Dong-hyuk)在其越狱故事中回忆了自己在14号劳改营遭受的痛苦折磨，读来令人不寒而栗。这座营地位於平壤东北方向。

申仁根是唯一在朝鲜劳动惩戒营地内出生、长大并成功逃脱的人，因此他对虐待、饥饿、酷刑、鞭打和杀头活动的痛苦回忆尤其有价值。

朝鲜的核计划是政治交锋的重要焦点，朝鲜领导人给公众留下的经常是近乎疯狂、孤僻和妄想统治世界的印象。

“这本书会给读者留下这一深刻的感受，”哈登在接受电话采访时称，“那里发生的事一点都不好玩。”

“这本是理解朝鲜这个极权国家的一个好的途径，也有助於矫正西方外交人士在与朝鲜对话时从未提及这个集中营及其残酷现实的情况。”

“这不是一本政策书籍，是一本小说，写书的目的是要用这本书触动人们的心灵，让他们永远不会忘记申仁根，知道朝鲜这里发生的事。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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